زاخاروفا: رؤية الاتحاد الأوروبي قائمة على الاستعمار
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الدول الأخرى مبني على الرؤية الاستعمارية للعالم.
جاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، حث روسيا على "عدم العمل" في إفريقيا في مجال الأمن، لأن هذا المكان مشغول.
وأضافت زاخاروفا، في حديث تلفزيوني: "أما بالنسبة للسيد بوريل وفهمه لما يعتبر منطقة مسؤولية الاتحاد الأوروبي، فمن الخطأ القول إنهم نسوا أن عصر الاستعمار قد انتهى. للأسف ليس فقط لم ينسوا، بل عاشوا في هذا النموذج، ولم ينسوه لمدة دقيقة. كانت تصريحاتهم الخارجية تتعلق بشيء آخر، وكانت علاقاتهم مع الدول الأخرى مبنية بدقة على هذه الرؤية للعالم".
وتابعت زاخاروفا: "للأسف يمنح الغرب الجماعي نفسه، من بين أشياء أخرى، الحق في تقرير مصير العالم، رغم أن العالم لم يطلب منه ذلك".
المصدر: نوفوستي
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