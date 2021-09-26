بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تطلق وابلا من الرصاص على مشتبه به مسلح مصاب في شاطئ مكتظ

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها قتلت رجلا مسلحا في شاطئ مكتظ في مدينة هنتنغتون بيتش بولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة هنتنغتون بيتش في بيان أصدرته أمس السبت أن الحادث جاء بعد تلقيها تقارير عن رجل مشتبه فيه بحوزته سلاح في شاطئ المدينة، مشيرة إلى أن عناصرها وصلوا إلى الموقع وطلبوا من المشتبه فيه، وهو من أصول لاتينية، إلقاء السلاح.

The latest information on this afternoon's officer involved shooting of an armed man at Huntington City Beach. (As of 9/25 at 9:21pm) pic.twitter.com/TmixQwdZoR — Huntington Beach PD (@HBPoliceDept) September 26, 2021

غير أن الرجل رفض الانصياع لأوامر الضباط ثم أطلق أحدهم النار عليه، حسب البيان.

ونقل المشتبه فيه إلى المستشفى حيث تم الإعلان رسميا عن وفاته، وأكدت الشرطة أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وجاء ذلك في وقت تجمع مئات الأشخاص في هذا الشاطئ بمناسبة تنظيم بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لركوب الموج هناك.

وتوثق فيديوهات صادمة تداولها نشطاء في مواقع التواصل تفاصيل الحادث، وتؤكد أن المشتبه به بعد إطلاق أولى الرصاصات عليه أصيب وسقط، غير أنه حاول الصعود مجددا وأخذ شيء من الأرض، وفي ذلك الحين أطلق الشرطيون عليه وابلا من الرصاص.

This is horrifically detailed video of the murder by Huntington Beach police. https://t.co/j4ds1mqicw — Victor "Punch Nazis" Licata (@VictorLicata1) September 26, 2021

وإجمالا، أطلقت 10 رصاصات على الأقل على المشتبه فيه.

المصدر: RT