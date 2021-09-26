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روسيا تنفي إرسال "أخصائي معلومات مضللة" إلى ألمانيا

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روسيا تنفي إرسال
Globallookpress
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نفت السفارة الروسية في برلين معلومات نشرتها صحيفة Welt الألمانية زعمت فيها بأن روسيا أرسلت "أخصائي معلومات مضللة" إلى ألمانيا في عام انتخابات البوندستاغ.

في مقالتها، ذكرت Welt، أنها أجرت تحقيقا خاصا، تبين منه أن روسيا أرسلت في عام الانتخابات البرلمانية الألمانية، موظفا أمنيا متخصصا في "الترويج لمصالح روسيا الخارجية والمعلومات المضللة"، للعمل في السفارة الروسية في برلين. وفي نفس المادة نشرت الصحيفة تفنيدا لهذه الشائعات من جانب البعثة الدبلوماسية الروسية.

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وكتبت الصحيفة: "ذكرت السفارة الروسية في برلين، ردا على طلبنا، أنه تم اعتماد هذا الشخص وفقا للقواعد". وأكدت أن هذه المعلومات مزيفة.

في أوائل سبتمبر، قالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي إنه وفقا "لمعلومات الموثوقة"، تلقى عدد من السياسيين في ألمانيا رسائل احتيال عبر البريد الإلكتروني وزعمت بأن الجانب الروسي يقف خلفها. وأوضحت ساسي أن مثل هذه الهجمات "يمكن أن تكون بمثابة استعداد للتأثير بانتخابات البوندستاغ"، التي ستجرى في 26 سبتمبر.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية الإدلاء بأي تفاصيل عن هذه الهجمات الإلكترونية، وفقط أشارت إلى أنه تم إبلاغ الجانب الروسي بالأمر، بما في ذلك خلال اجتماع فريق العمل الثنائي رفيع المستوى المعني بالسياسة الأمنية، والذي عقد في أوائل سبتمبر في برلين.

المصدر: نوفوستي

 

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