"إنها لا تفعل شيئا".. غريتا تونبرغ تهاجم رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن

اتهمت الناشطة البيئية السويدية، الشابة غريتا تونبرغ، رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بـ "عدم القيام بأي شيء" لوقف الاحتباس الحراري.

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وقالت تونبرغ إنها لا تستطيع أن تفكر في سياسي واحد أثار إعجابها بشأن جهوده لحماية البيئة.

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، عندما سئلت تونبرغ عن السيدة أرديرن، التي قالت الأخيرة في يونيو إن تغير المناخ مسألة "حياة أو موت"، وجهت تونبرغ ضربة قاسية لأرديرن.

وقالت تونبرغ "من المضحك أن يعتقد الناس أن جاسيندا أرديرن وأشخاصا مثل هؤلاء هم قادة المناخ، هذا يخبرك فقط مدى ضآلة معرفة الناس بأزمة المناخ".

وتابعت في المقابلة مع "الغارديان": "من الواضح أن الانبعاثات لم تنخفض وغني عن القول إن هؤلاء الناس لا يفعلون شيئا".

وفي ديسمبر 2020، أعلنت نيوزيلندا حالة طوارئ مناخية والتزمت بإزالة الكربون عن القطاع العام بحلول عام 2025.

وكتبت وقتها تونبرغ، تغريدة على "تويتر" بتاريخ 13 ديسمبر قالت فيها: "إن هذه الخطوة لم تكن خطوة إيجابية إلى الأمام.. بعبارة أخرى، التزمت الحكومة النيوزلندية للتو بخفض أقل من واحد في المئة من انبعاثات البلاد بحلول عام 2025 ".

لترد رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في ذلك الوقت إن "انتقادات الفتاة كانت غير عادلة" لأن "الحكومة النيوزلندية تعتزم فعل المزيد".

المصدر: "theguardian"