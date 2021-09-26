ناريشكين يتحدث عن التعاون الدولي للاستخبارات الروسية حول أفغانستان
Sputnik
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قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن هذا الجهاز الأمني الروسي يتعاون مع جميع أجهزة الاستخبارات في المنطقة بشأن موضوع أفغانستان.
وذكر ناريشكين، أن ذلك يشمل التعاون مع الاستخبارات الإيرانية والباكستانية.
وأضاف ناريشكين، في مقابلة مع قناة RT: "بات تطبيع الوضع في أفغانستان، الآن من اختصاص جميع القوى الإقليمية وبلدان آسيا الوسطى والصين والهند وباكستان وإيران، وبالطبع روسيا. ومن المهم جدا بالنسبة لأجهزة الاستخبارات، العمل بشكل مشترك، ويجب أن أخبركم أننا نتعاون تقريبا مع جميع البلدان التي ذكرتها".
المصدر: نوفوستي
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