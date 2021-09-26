 
مباشر

ناريشكين يتحدث عن التعاون الدولي للاستخبارات الروسية حول أفغانستان

أخبار العالم

ناريشكين يتحدث عن التعاون الدولي للاستخبارات الروسية حول أفغانستان
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdbr

 قال مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، إن هذا الجهاز الأمني الروسي يتعاون مع جميع أجهزة الاستخبارات في المنطقة بشأن موضوع أفغانستان.

 وذكر ناريشكين، أن ذلك يشمل التعاون مع الاستخبارات الإيرانية والباكستانية.

إقرأ المزيد
ناريشكين: الاستخبارات الروسية تتعاون مع مثيلاتها في دول أوروبية رائدة
ناريشكين: الاستخبارات الروسية تتعاون مع مثيلاتها في دول أوروبية رائدة

وأضاف ناريشكين، في مقابلة مع قناة RT: "بات تطبيع الوضع في أفغانستان، الآن من اختصاص جميع القوى الإقليمية وبلدان آسيا الوسطى والصين والهند وباكستان وإيران، وبالطبع روسيا. ومن المهم جدا بالنسبة لأجهزة الاستخبارات، العمل بشكل مشترك، ويجب أن أخبركم أننا نتعاون تقريبا مع جميع البلدان التي ذكرتها".

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا