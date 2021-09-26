صحيفة معارضة تكشف تكاليف كتاب طهي أعدته أمينة أردوغان

كشفت صحيفة "زمان" التركية أن "وزارة الثقافة في البلاد، أنفقت نحو مليون ليرة تركية ( نحو 112 ألف دولار) على كتاب طهي من تأليف السيدة الأولى، أمينة أردوغان".

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وأشارت "زمان" إلى أن "كتاب أمينة أردوغان "المطبخ التركي بوصفات عمرها قرون"، استهلك من ميزانية الوزارة مبلغا هائلا أنفق على الطباعة والترويج"، موضحة أن "الوزارة أنفقت 275 ألف ليرة تركية لنشر الكتاب، و700 ألف ليرة للحدث الترويجي للكتاب في إسطنبول".

وبحسب "زمان"، فإن الكتاب يهدف إلى "نقل الوصفات التقليدية التي تعود إلى قرون إلى الأجيال القادمة من خلال تسجيل وصفاتهم الأصلية"، إذ أنه "سيتم نشره باعتباره كتابا مرموقا ضمن إصدارات الرئاسة في نطاق الترويج الدولي رفيع المستوى، وسيكون متاحا باللغة التركية ضمن إصدارات وزارة الثقافة والسياحة، في المكتبات، اعتبارا من أكتوبر المقبل".

المصدر: "زمان"