الجيش الهندي يقدم طلبا لشراء 118 دبابة قتال جديدة من طراز "Arjun Mk-1A"

أفادت تقارير محلية في الهند، بأن وزارة الدفاع طلبت 118 دبابة قتال رئيسية من طراز "Arjun Mk-1A" ستصنع في مصنع المركبات الثقيلة (HVF) التابع للحكومة في تشيناي.

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وقدمت الحكومة الهندية الخميس الماضي طلبا لشراء 118 دبابة قتال جديدة من طراز" Arjun Mk-1A" والتي تتمتع بقوة نيران فائقة، وقابلية للتنقل في جميع التضاريس وحماية متعددة الطبقات مقارنة بالنماذج القديمة.

وسيتم تصنيع الدبابات الجديدة التي طورتها منظمة البحث والتطوير الدفاعية "DRDO" في مصنع المركبات الثقيلة التابع للحكومة في تشيناي في ولاية تاميل نادو الهندية

وقالت الحكومة في بيان لها إن البديل الجديد من دبابة القتال الرئيسية (MBT) يحتوي على 72 ميزة جديدة والمزيد من الميزات الأصلية مقارنة بـ "Mk-1".

وأضافت الحكومة في بيانها أن "إنتاج هذه الدبابات سيفتح طرقا في التصنيع الدفاعي لأكثر من 200 بائع هندي مع فرص عمل لحوالي 8000 شخص في البلاد".

وأكد البيان أن "هذا سيكون مشروعا رائدا يعرض القدرة المحلية في تقنيات الدفاع المتطورة".

المصدر: indianexpress+موقع وزارة الدفاع الهندية في فيسبوك