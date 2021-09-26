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لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرين من الإمارات والبحرين في نيويورك

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لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزيرين من الإمارات والبحرين في نيويورك
Reuters POOL
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد في نيويورك، بوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية.

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وجاء ذلك وفق بيان لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها، التي يعقدها بينيت مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن بينيت سيلقي كلمته أمام الجمعية، ومن ثم سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، وسيلقي كلمة أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصادر قولها إن نفتالي بينيت سيلتقي خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات "إبراهيم"  للسلام.

المصدر: "I24"

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