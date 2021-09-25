14 عسكريا مكسيكيا يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بالخطأ

اعتقلت قوات حرس الحدود الأمريكية، يوم السبت، 14 جنديا مكسيكيا لعبورهم الحدود مع الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق الخطأ.

ووقع الحادث حوالي منتصف ليل 25 سبتمبر في منطقة إل باسو بولاية تكساس، حسب وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).

وبحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي فإن "مركبتين عسكريتين مكسيكيتين عبرتا الحدود ودخلتا الولايات المتحدة" واحتجز حرس الحدود الأمريكي الجنود المكسيكيين لعدة ساعات.

وتم العثور مع أحد المحتجزين على كمية صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي، ولم يعرف ما إذا كانت ستفرض عليه غرامة أو ستتخذ السلطات الأمريكية إجراء آخر بحقه.

وتمت إعادة جميع المعتقلين الأربعة عشر وأسلحتهم وسيارتيهم إلى المكسيك بعد ساعات من اعتقالهم.

المصدر: رويترز