 
مباشر

14 عسكريا مكسيكيا يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بالخطأ

أخبار العالم

14 عسكريا مكسيكيا يعبرون الحدود مع الولايات المتحدة بالخطأ
AP Eric Gay
عنصر في الحرس الوطني الأمريكي في جانب من الحدود مع المكسيك عند بلدة ديل ريو في تكساس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rd9y

اعتقلت قوات حرس الحدود الأمريكية، يوم السبت، 14 جنديا مكسيكيا لعبورهم الحدود مع الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عن طريق الخطأ.

ووقع الحادث حوالي منتصف ليل 25 سبتمبر في منطقة إل باسو بولاية تكساس، حسب وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP). 

وبحسب مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي فإن "مركبتين عسكريتين مكسيكيتين عبرتا الحدود ودخلتا الولايات المتحدة" واحتجز حرس الحدود الأمريكي الجنود المكسيكيين لعدة ساعات.

وتم العثور مع أحد المحتجزين على كمية صغيرة من الماريجوانا للاستخدام الشخصي، ولم يعرف ما إذا كانت ستفرض عليه غرامة أو ستتخذ السلطات الأمريكية إجراء آخر بحقه. 

وتمت إعادة جميع المعتقلين الأربعة عشر وأسلحتهم وسيارتيهم إلى المكسيك بعد ساعات من اعتقالهم.

المصدر: رويترز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا