الناخبون السويسريون يستعدون للاستفتاء على زواج المثليين

يتوجه المواطنون في سويسرا اليوم الأحد إلى مراكز التصويت، للاستفتاء على زواج المثليين.

وتقول الحكومة السويسرية إن إقرار القانون سيضع الشركاء من نفس الجنس على قدم المساواة مع الأزواج من جنسين مختلفين من خلال السماح لهم بتبني الأطفال معا وكفالة الزوج للحصول على الجنسية.

وأشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى أن زواج المثليين يحظى بتأييد يصل إلى حوالي 60٪، لكن الهامش تضاءل مع اقتراب التصويت.

وسويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة، تعتبر دولة محافظة تقليديا حيث لم تمنح المرأة حق التصويت إلا في عام 1990، وهي إحدى الدول القليلة في أوروبا الغربية التي لا تعترف بزواج المثليين.

المصدر: "أسوشيتد برس"