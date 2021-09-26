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ألمانيا.. ناشطا مناخ يوقفان إضرابهما عن الطعام

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ألمانيا.. ناشطا مناخ يوقفان إضرابهما عن الطعام
Reuters
ألمانيا
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أوقف ناشط ألماني في مجال المناخ وداعمة له إضرابهما يوم السبت في برلين، بعد أسابيع من الإضراب عن الطعام وأيام من الامتناع عن شرب المياه والسوائل.

وكان يشكه أعلن الإضراب عن الطعام منذ بداية أغسطس الماضي، وانضمت إليه الناشطة ليا بوناسيرا (24 عاما) فيما بعد.

وكتب أولاف شولتس على "تويتر": "أنا سعيد لأن المضربين أنهوا إضرابهم وشربوا وتناولوا الطعام مرة أخرى، فالحياة تأتي أولا، وأنا أؤكد عرضي بإجراء محادثات بعد الانتخابات، وسوف ألتزم بذلك".

وقال يشكه إن أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني، وعد في السابق بمناقشة عامة في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة حول الحالة الطارئة للمناخ.

المصدر: د ب أ

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