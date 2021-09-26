ألمانيا.. ناشطا مناخ يوقفان إضرابهما عن الطعام

أوقف ناشط ألماني في مجال المناخ وداعمة له إضرابهما يوم السبت في برلين، بعد أسابيع من الإضراب عن الطعام وأيام من الامتناع عن شرب المياه والسوائل.

وكان يشكه أعلن الإضراب عن الطعام منذ بداية أغسطس الماضي، وانضمت إليه الناشطة ليا بوناسيرا (24 عاما) فيما بعد.

Gerade klingelte es und @OlafScholz war dran.



Er sagt einem öffentlichem Gespräch innerhalb der nächsten vier Wochen über den Klimanotstand zu.



Nach 27 Tagen Hungerstreik und 7 Stunden ohne Wasser- am Ende meiner Kräfte - beende ich jetzt den Hungerstreik.#Widerstand wirkt. pic.twitter.com/M2f4WGPgUo — Henning Jeschke - isst wieder (@hinschauHen) September 25, 2021

Ein Klimaaktivist und eine Unterstützerin in Berlin haben ihren #Hungerstreik beendet. Zuvor habe der SPD-Kanzlerkandidat Olaf #Scholz ein öffentliches Gespräch innerhalb der nächsten vier Wochen über den #Klimanotstand zugesagt. https://t.co/WfWEvfg0NL — ZEIT ONLINE (@zeitonline) September 25, 2021

وكتب أولاف شولتس على "تويتر": "أنا سعيد لأن المضربين أنهوا إضرابهم وشربوا وتناولوا الطعام مرة أخرى، فالحياة تأتي أولا، وأنا أؤكد عرضي بإجراء محادثات بعد الانتخابات، وسوف ألتزم بذلك".

Ich bin froh, dass die Streikenden abbrechen und wieder trinken und essen. Das Leben geht vor. Ich stehe zu meinem Gesprächsangebot nach der Wahl, daran werde ich mich halten. https://t.co/cVSHmApzM2 — Olaf Scholz (@OlafScholz) September 25, 2021

وقال يشكه إن أولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار الألماني، وعد في السابق بمناقشة عامة في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة حول الحالة الطارئة للمناخ.

المصدر: د ب أ