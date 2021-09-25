المركز الأمريكي للأعاصير يعلن تحول "سام" لإعصار من الفئة الـ4

أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن إعصار "سام" اشتد وتحول لإعصار من الفئة الرابعة، متوقعا اكتسابه المزيد من القوة خلال الليل.

وأضاف المركز أن "موقع الإعصار حاليا على بعد حوالي 1655 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي لجزر ليوارد الشمالية، ومصحوب برياح تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة".

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المصدر: "رويترز"