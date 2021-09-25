بالفيديو.. جنوب إفريقيا تسيّر قطارا مستشفى لتطعيم السكان ضد كورونا

أطلقت السلطات في جنوب إفريقيا قطارا مستشفى لإيصال اللقاحات لسكان المناطق النائية في البلاد، وتوفير فرصة التطعيم للجميع.

ويقوم قطار اللقاحات والذي أطلق عليه "ترانسفاكو" بجولة تستمر 3 أشهر بأرجاء مقاطعة كيب الشرقية وسيتوقف في سبع محطات لفترة أسبوعين في كل توقف من أجل تطعيم السكان ضد فيروس كورونا.

ودشنت المبادرة شركة خطوط السكك الحديد المملوكة للدولة "ترانسنت"، وتستهدف مواجهة اثنين من التحديات الأكبر لحملة التطعيم ضد كوفيد-19 في جنوب إفريقيا وهما إيصال الجرعات إلى مناطق خارج المدن الكبرى، وإقناع سكان تلك المناطق الذين ربما يشعرون بالتردد إزاء تلقي اللقاح.

وبإمكان القطار حمل ما يصل إلى 108 آلاف جرعة لقاح في ثلاجات عالية التبريد، ويضم تسع عربات تشمل عربات إقامة ومطبخ ومطعم فريق العمل ومنطقة تطعيم وغرف الاستشارات.

وقال الدكتور بابالو موكوانا مدير "برنامج القطار" إن عناصر الفريق الطبي منحوا اللقاح لأقل من 1000 شخص حتى الآن خلال توقف القطار في بلدة سوارتكوبس.

وأضاف موكوانا أنهم منحوا اللقاح لأشخاص على متن القطار كما أرسلوا فريق تطعيم إلى مصانع ومتاجر قريبة لتطعيم العمال هناك.

Reuters

المصدر: أ ب