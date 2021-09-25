وفاة العقل المدبر لمذابح رواندا في سجنه بمالي

ذكر مسؤولون في مالي أن الكولونيل السابق بالجيش الرواندي ثيونيست باغوسورا المتهم بتدبير مذابح رواندا التي راح ضحيتها 800 ألف شخص عام 1994، توفي بسجنه في مالي.

وكان باغوسورا يقضي حكما بالسجن 35 عاما بعد أن أدانته المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وقال مصدر بإدارة السجون في مالي طلب عدم نشر اسمه: "هذا مؤكد.. عمره يزيد عن 80 عاما وكان يعاني مرضا خطيرا ومشاكل في القلب وتم نقله إلى المستشفى عدة مرات وأجريت له ثلاث عمليات جراحية"، وأضاف أنه توفي يوم السبت.

واتهم الادعاء باغوسورا الذي كان مسؤولا بوزارة الدفاع بتولي الشؤون العسكرية والسياسية في رواندا بعد مقتل الرئيس جوفينال هابياريمانا إثر إسقاط طائرته عام 1994.

وأدانت المحكمة الجنائية التي عقدت في تنزانيا باغوسورا بالمسؤولية عن قوات وميليشيا الهوتو التي قتلت نحو 800 ألف من أقلية التوتسي والهوتو خلال 100 يوم.

المصدر: رويترز