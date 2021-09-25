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طائرة أمريكية بدون طيار تنفذ مهمة استطلاع قرب أجواء روسيا وبيلاروس

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طائرة أمريكية بدون طيار تنفذ مهمة استطلاع قرب أجواء روسيا وبيلاروس
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طائرة غلوبال هوك
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أمضت طائرة استطلاع RQ-4B Global Hawk استراتيجية مسيرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي بضع ساعات، وهي تحلق بالقرب من الأجواء الغربية لروسيا وبيلاروس يوم السبت.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" بأن الطائرة أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحلقت في البداية على طول حدود منطقتي بسكوف ولينينغراد، حيث كانت في المجال الجوي للاتفيا وإستونيا، ثم حلقت شمال منطقة كالينينغراد في سماء ليتوانيا لأكثر من سبع ساعات.

كما حلقت الطائرة أيضا على طول الحدود الغربية لبيلاروس، وأجرت لعدة ساعات دوريات شمال غرب البلاد في المجال الجوي الليتواني واللاتفي.

ويمكن لطائرة Global Hawk التي يبلغ طول جناحيها حوالي 40 مترا، تنفيذ دوريات لمدة 30 ساعة على ارتفاع يصل إلى 18 ألف متر.

المصدر: "إنترفاكس"

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