الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يلتقيان نائبة الأمين العام للأمم المتحدة (صور)

زار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل مقر الأمم المتحدة في نيويورك للقاء أمينة محمد نائبة الأمين العام للمنظمة، على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة.

وقالت ماركل لدى مغادرة الزوجين مقر الأمم المتحدة "كان لقاء رائعا".

ورحبت أمينة محمد بعمل والتزام دوق ودوقة ساسكس تجاه دعم أهداف التنمية المستدامة، حيث حددت الأمم المتحدة 17 هدفا منها القضاء على الجوع والفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ في العالم.

In conversation with the Duke and Duchess of Sussex — sharing how to engage on issues we care about deeply: climate action, women’s economic empowerment, mental well-being, youth engagement and vaccine equity. pic.twitter.com/CoTFoU5ZHJ — Amina J Mohammed (@AminaJMohammed) September 25, 2021

Salamu za #COVID19 zaendelea…



Mwanamfalme Harry na mkewe Meghan wakutana kwenye #UNGA na @AminaJMohammed kujadili namna ya kujishirikisha na masuala muhimu ya tabianchi, uwezeshaji wanawake kiuchumi, afya ya akili, ushiriki wa vijana, na usawa wa chanjo. pic.twitter.com/gEqXQTsbwE — Umoja wa Mataifa (@UmojaWaMataifa) September 25, 2021

ويزور الزوجان نيويورك للمشاركة في احتفال "المواطن العالمي" في سنترال بارك، الذي يهدف إلى الضغط من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات لمكافحة تغير المناخ وحث الدول الغنية على إرسال مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى الدول الأكثر احتياجا.

ويوم الخميس زار الأمير البالغ من العمر 37 عاما وميغان (40 عاما) النصب التذكاري لضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك برفقة حاكمة الولاية كاثي هوكول ورئيس بلدية المدينة بيل دي بلاسيو.

وتنحى الزوجان عن واجباتهما الملكية العام الماضي لعيش حياة مستقلة، حيث انتقلا من بريطانيا إلى كاليفورنيا مع طفليهما آرتشي وليليبت.

المصدر: رويترز