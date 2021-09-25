لمخاوف بيئية.. إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على اتفاقية مع الإمارات

نظم مئات الإسرائيليين وقفات احتجاجية اليوم السبت للاعتراض على اتفاقية مع الإمارات قالوا إنها تثير مخاوف بيئية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منتمي العشرات من المنظمات البيئية تظاهروا ضد الاتفاقية التي تنص على نقل نفط الخليج عبر إسرائيل إلى أنحاء العالم.

وكانت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرغ، طالبت بإلغاء الاتفاقية المذكورة الموقعة بين شركة خط أنابيب النفط عسقلان إيلات، وحكومة الإمارات.

يذكر أن صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت سابقا عن مسؤولين في أبو ظبي قولهم إنه "إذا ألغت الحكومة الاتفاقية، قد تحدث أزمة في العلاقات مع إسرائيل".

עשרות ארגוני סביבה מפגינים על 25 גשרים נגד ההסכם עליו חתמה קצא"א עם איחוד האמירויות בנושא העברת עד 80 מכליות דלק בשנה דרך מפרץ אילת. המוחים: "הסכם הרד-מד מסכן את תושבי אשקלון ואילת - ויהרוס את שוניות האלמוגים. מבקשים מכל שרי הממשלה להצביע נגדו"@pozailov1pic.twitter.com/SQwJDohqON — כאן חדשות (@kann_news) September 25, 2021

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية" + "الأناضول"