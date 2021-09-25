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لمخاوف بيئية.. إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على اتفاقية مع الإمارات

أخبار العالم

لمخاوف بيئية.. إسرائيليون يتظاهرون احتجاجا على اتفاقية مع الإمارات
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محتجون إسرائيليون
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نظم مئات الإسرائيليين وقفات احتجاجية اليوم السبت للاعتراض على اتفاقية مع الإمارات قالوا إنها تثير مخاوف بيئية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن منتمي العشرات من المنظمات البيئية تظاهروا ضد الاتفاقية التي تنص على نقل نفط الخليج عبر إسرائيل إلى أنحاء العالم.

وكانت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تامار زاندبرغ، طالبت بإلغاء الاتفاقية المذكورة الموقعة بين شركة خط أنابيب النفط عسقلان إيلات، وحكومة الإمارات.

يذكر أن صحيفة "إسرائيل اليوم" نقلت سابقا عن مسؤولين في أبو ظبي قولهم إنه "إذا ألغت الحكومة الاتفاقية، قد تحدث أزمة في العلاقات مع إسرائيل".

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلية" + "الأناضول"

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