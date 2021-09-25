الشركة المالكة لسفينة الشحن الروسية تكشف سبب اصطدامها بالسفينة التركية في البوسفور

أفادت الشركة المالكة لسفينة الشحن الروسية "روسيتش-10" بأن اصطدامها بسفينة تركية في مضيق البوسفور فجر اليوم السبت سببه "فشل في توجيه السفينة التركية".

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وأوضحت الشركة في بيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدم التحكم في توجيه السفينة التركية هو سبب الاصطدام، فيما يجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت مصلحة خفر السواحل التركية قالت في بيان لها اليوم، إن سفينة الشحن الروسية "روسيتش-10"، اصطدمت مع السفينة التركية Tahsin Imamoglu في مضيق البوسفور.

وأضاف البيان "لم يسفر الحادث عن أية إصابات بشرية، ولحق ضرر بشكل مباشر فقط بالسفينتين. وتم إرسال قاطرات خفر السواحل، إلى الموقع".

المصدر: "تاس"