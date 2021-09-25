لاجئون أفغان يعتدون على امرأة تخدم في قاعدة بالولايات المتحدة

قالت قيادة قاعدة عسكرية أمريكية في نيو مكسيكو، إن امرأة تخدم كعسكرية في هذه القاعدة، أكدت تعرضها لاعتداء من جانب مجموعة من اللاجئين الأفغان المقيمين هناك مؤقتا.

وأضافت القيادة، في بيان صحفي: "يمكننا أن نؤكد أن امرأة مجندة، أفادت بأنها تعرضت لاعتداء في يوم 19 سبتمبر من جانب مجموعة صغيرة من الرجال الذين تم إجلاؤهم سابقا من أفغانستان وتجميعهم في مجمع دونيا آنا في نيو مكسيكو".

وأشار البيان، إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادث، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

إقرأ المزيد

وأكدت القيادة أنه تم تقديم المساعدة اللازمة للمصابة على الفور، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في القاعدة.

بعد مغادرة أفغانستان، وافقت الولايات المتحدة على استضافة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية في أفغانستان، أو ينتمون إلى مجموعات أخرى معرضة للخطر.

في الوقت الراهن، تتواجد في الولايات المتحدة المجموعة الأولى من اللاجئين الأفغان، ويبلغ عددهم 37000.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، طلب البيت الأبيض من الكونغرس التغطية المالية لاستقبال حوالي 95000 شخص بحلول سبتمبر من العام المقبل.

المصدر: نوفوستي