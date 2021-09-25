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لافروف وغوتيريش يبحثان أفغانستان وسوريا وليبيا

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لافروف وغوتيريش يبحثان أفغانستان وسوريا وليبيا
Twitter @MID_RF
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة جملة من القضايا الدولية، منها أفغانستان وسوريا وليبيا وغيرها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غوتيريش أن الجانبين "بحثا التعاون بين روسيا والأمم المتحدة حول جملة واسعة من القضايا، وتبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في أفغانستان وليبيا وسوريا وأوكرانيا".

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وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين لافروف وغوتيريش عقد على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وفي وقت سابق شارك لافروف في الاجتماع التقليدي لوزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة.

المصدر: تاس

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