بريطانيا.. اعتقال 39 من المحتجين على تغير المناخ بعد إغلاقهم ميناء حيويا
Reuters شاحنات متجهة إلى ميناء دوفر البريطاني ـ أرشيف
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اعتقلت الشرطة البريطانية 39 شخصا من المحتجين على تغير المناخ بعدما أغلقوا ميناء دوفر، أنشط موانئ الشحن في أوروبا.
وعطّل ناشطون من جماعة "اعزلوا بريطانيا" حركة المرور من وإلى الميناء، شريان الحياة الرئيسي للتجارة عبر القنال الإنجليزي، وجلس بعض المتظاهرين على الطريق إلى أن أبعدتهم الشرطة.
وقالت سلطات الميناء عبر "تويتر" إن حركة الميناء عادت إلى طبيعتها بعد نحو 3 ساعات من الاحتجاج.
وأعلنت وزارة النقل أن المحكمة العليا وافقت اليوم على إنذار سيتم بموجبه إيداع قياديي جماعة المدافعين عن المناخ السجن إذا كرروا احتجاجات دوفر.
المصدر: "رويترز"
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