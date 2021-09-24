واشنطن تندد بنيّة "طالبان" استئناف عقوبات الإعدام وبتر الأطراف

نددت واشنطن بتصريحات الملا نور الدين ترابي القيادي في "طالبان" التي قال فيها إن الحركة التي عادت إلى السلطة في أفغانستان، ستستأنف عقوبات الإعدام، وبتر الأطراف.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تندد "بأشد العبارات" بتصريحات ترابي الذي سبق أن تولى وزارة العدل في فترة الحكم السابقة للحركة.

وردا على التصريحات التي أدلى بها ترابي لوكالة "أسوشيتد برس"، قال برايس إن تلك الأعمال "ستشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

المصدر: "رويترز"