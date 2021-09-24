احتجاجات في كابل تطالب بتحرير الأموال الأفغانية المجمدة

احتج مئات المواطنين في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الجمعة مطالبين الولايات المتحدة وحلفاءها بالإفراج عن مليارات الدولارات الأفغانية المجمدة في البنوك الأمريكية والغربية.

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وصب المحتجون غضبهم على المسؤولين الأمريكيين ورفعوا شعارات منها "لا ينبغي للأفغان العاديين أن يدفعوا ثمن هزيمة أمريكا".

وتأتي المظاهرة في وقت يصعد فيه مسؤولو حركة "طالبان" مطالب تحرير أكثر من تسعة مليارات من الأموال الأفغانية في الخارج.

وتزايدت الضغوط للإفراج عن أموال البنك المركزي الأفغاني مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي أعقبت انهيار الحكومة الأفغانية الشهر الماضي، مما جعل الملايين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع أسعار الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية.

المصدر: "تويتر"