بريطانيا.. 180 وفاة و35623 إصابة جديدة بكوفيد-19

سجلت بريطانيا 35623 إصابة جديدة بكوفيد-19 و180 وفاة خلال 28 يوما من ثبوت الإصابات، حسب البيانات الرسمية اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الحصيلة مقارنة مع 36710 إصابات و182 وفاة يوم الخميس.

وتحتل بريطانيا المركز الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة الضحايا.

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار متحور "دلتا" من فيروس كورونا.

المصدر: وكالات