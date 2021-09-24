إسبانيا.. رجال الإطفاء في لا بالما ينسحبون أمام الحمم البركانية

صدرت أوامر لرجال الإطفاء في لا بالما الإسبانية بالانسحاب من بلدة تودوك وتعليق جهود إطفاء حرائق الغابات، مع ازدياد وتيرة الانفجارات وتدفق الحمم البركانية في المنطقة.

وكتبت خدمة الإطفاء على "تويتر": "لقد انسحبنا من المنطقة بسبب اشتداد الانفجارات وتدفق الحمم البركانية ونفث كميات كبيرة من الرماد الربكاني".

وكان بركان كومبري فييخا وسط لا بالما يخضع للمراقبة الدقيقة بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي في المنطقة.

وثار يوم الأحد الماضي عند حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، وهو الثوران الأول في الجزيرة منذ 50 عاما.

وتقدر كمية الحمم البركانية المنفوثة منه بما بين 17 و20 مليون متر مكعب حسب رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس.

🎥🎥Momento de la brutal explosión que se ha producido hace algunos minutos en el volcán de La Palma en la que se puede apreciar la onda expansiva de la misma pic.twitter.com/ldNlxUm5Zt — Diario de Avisos (@diariodeavisos) September 24, 2021

المصدر: رويترز