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إسبانيا.. رجال الإطفاء في لا بالما ينسحبون أمام الحمم البركانية

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إسبانيا.. رجال الإطفاء في لا بالما ينسحبون أمام الحمم البركانية
Reuters
إسبانبا.. رجال الإطفاء في لا بالما ينسحبون بسبب التفجيرات البركانية المتزايدة
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صدرت أوامر لرجال الإطفاء في لا بالما الإسبانية بالانسحاب من بلدة تودوك وتعليق جهود إطفاء حرائق الغابات، مع ازدياد وتيرة الانفجارات وتدفق الحمم البركانية في المنطقة.

وكتبت خدمة الإطفاء على "تويتر": "لقد انسحبنا من المنطقة بسبب اشتداد الانفجارات وتدفق الحمم البركانية ونفث كميات كبيرة من الرماد الربكاني".

وكان بركان كومبري فييخا وسط لا بالما يخضع للمراقبة الدقيقة بسبب الارتفاع الكبير في النشاط الزلزالي في المنطقة.

وثار يوم الأحد الماضي عند حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، وهو الثوران الأول في الجزيرة منذ 50 عاما.

وتقدر كمية الحمم البركانية المنفوثة منه بما بين 17 و20 مليون متر مكعب حسب رئيس منطقة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس.

المصدر: رويترز

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