رئيسا مجلسي الأمن الروسي والأمريكي يبحثان الاستقرار الاستراتيجي وأفغانستان

أعلن مجلس الأمن الروسي أن سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف بحث هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، جملة من الملفات الثنائية والدولية الملحة.

وذكر مجلس الأمن الروسي في بيان أصدره اليوم الجمعة أن باتروشيف وسوليفان في المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، ناقشا العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة وأكدا أهمية مواصلة الحوار بين البلدين حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن المعلوماتي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين أشادا بالتعاون الثنائي على مستويات مختلفة بما في ذلك المحادثات التي جرت مؤخرا في فنلندا بين رئيسي أركان روسيا والولايات المتحدة فاليري غيراسيموف، ومارك ميلي.

وذكر البيان أن باتروشيف وسوليفان تطرقا إلى مستجدات الوضع في أفغانستان حيث عادت حركة "طالبان" إلى الحكم.

المصدر: RT