ماكرون بعد لقائه ميقاتي: المجتمع الدولي سيقدم دعما كبيرا للبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن المجتمع الدولي سيقدم دعما كبيرا للبنان في مجالات الطاقة والاقتصاد والإعمار.

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وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في قصر الإليزيه، اليوم الجمعة، "نؤكد دعم لبنان وأؤكد أننا مستمرون في ذلك".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات إلى لبنان دون القيام بالإصلاحات، وعلى الحكومة اللبنانية العمل على مكافحة الفساد وعليها البدء سريعا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة اللبنانية تعهد بالالتزام بالقيام بالإصلاحات الضرورية".

المصدر: RT