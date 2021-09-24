طالبان تعتزم مطالبة واشنطن بتعويضات عن الخسائر في صفوف المدنيين
قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام للحكومة المؤقتة بأفغانستان، إن حكومة بلاده الجديدة ستطالب واشنطن بتعويضات مالية.
وذكر أن ذلك سيشمل تعويضات عن الخسائر في صفوف المدنيين، والأضرار الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية خلال الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
وأضاف مجاهد: "لقد أخطأت الضربات الأمريكية في الكثير من المرات، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنازل والمساجد وأدى إلى استشهاد مدنيين وتدمير منشآت طبية. لذلك سنطالب بتعويضات".
وأشار نائب الوزير إلى أن الحكومة مشغولة اليوم بحل القضايا الداخلية، لذلك سيستغرق موضوع التعويضات بعض الوقت.
وقال ذبيح الله مجاهد: "نأمل أن نتمكن في المستقبل من تحقيق حق الشعب الأفغاني في الحصول على تعويضات مالية، البدء في عملية إعادة بناء البلد الذي عانى خلال الحرب الأمريكية".
المصدر: نوفوستي
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