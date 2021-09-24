فرنسا: الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه

أسفت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورونس بارلي، لما وصفته بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية "العنيف للغاية"، معتبرة أن هذه المرحلة تثبت أن الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه.

وقالت بارلي في مقابلة مع صحفية "لوموند" إنها ترحب باستئناف الحوار لكنها تأسف للسلوك "العنيف للغاية" للولايات المتحدة، مضيفة: "إنها ليست مفاجأة، لقد مرت عدة سنوات بالفعل نلاحظ فيها هذا التوجه الأساسي من جانب الشريك الأمريكي".

ورأت أن "هذه المرحلة تثبت أن الموثوقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه في الماضي، لذلك يجب على أوروبا أن تتخطى بتصورها حدود الاتحاد الأوروبي"، مشددة على أن "أوروبا تتمتع بفرصة فريدة لتأكيد نفسها كقوة استراتيجية ولدينا خيار: إما أن تواجه أوروبا ذلك أو تختفي أوروبا".

هذا ونقلت صحيفة "لوفيغارو" تصريحات قالت إنها اعترافات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجاء فيها: "الولايات المتحدة تدرك أن المصالحة مع فرنسا بعد أزمة الغواصات ستستغرق وقتا وستتطلب تحركا من جانب واشنطن. ونحن ندرك أن هذا سيستغرق وقتا وكثيرا من العمل، وسيؤدي ليس فقط إلى تصريحات ولكن أيضا إلى أفعال".

المصدر: "لوموند" + "لوفيغارو"