قيادية في حزب كردي: نظام الوصي هو أكبر سياسة سطو في تركيا

نقلت صحيفة "زمان" التركية عن نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، يونس باريم، قوله إن "سياسات الوصاة التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2016، تظهر مشاكلها يوما بعد يوم".

إقرأ المزيد

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن حكومة العدالة والتنمية عملت على استبدال رؤساء البلديات الكردية المنتخبين بموظفين يطلق عليهم "وصاة".

ونقل عن باريم قوله في تصريحه إن الفساد ارتفع منذ عام 2016، حيث تتم مواجهة أكبر عميلة سطو في التاريخ، مشيرا إلى أن الأموال التي يجب إنفاقها لتسهيل الحياة اليومية يتم استخدامها لتقوية الهياكل الشبيهة بالعصابات.

هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع مجلس الحكم المحلي الديمقراطي التابع لحزب الشعوب الديمقراطي، في ديار بكر، وجرى خلالها استعراض تقرير عن الوصاية على البلديات الكردية.

وورد في هذا التقرير أن "الوصاة ارتكبوا فسادا كبيرا وأنه سيتم الشروع في إجراءات قانونية بحقهم".

وصرحت عمدة بلدية سور، فيليز بولوتكين، بأن نظام الوصي هو أكبر سياسة سطو في تركيا، معلنة أنهم سيشرعون في إجراءات قانونية، حين يصبح القضاء مستقلا.

المصدر: زمان