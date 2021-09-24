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آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية

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آفاق جديدة للتعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة النووية
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أعلنت كوريا الجنوبية أنها بحثت والإمارات أمس الأول تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية.

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وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن بارك إيل، المدير العام لعدم الانتشار والشؤون النووية بالوزارة، اجتمع مع ناصر الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة براكة الأولى، في أبوظبي يوم 23 سبتمبر.

وأفيد بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية، بما في ذلك محطة براكة للطاقة النووية التي أنشأتها كوريا الجنوبية.

وبحث الطرفان أيضا "التشارك في أعمال محطات الطاقة النووية في بلد ثالث، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، ولوائح السلامة النووية والأمن النووي".

كما اتفقا على عقد الدورة الرابعة لاجتماع المجلس رفيع المستوى الكوري الإماراتي للطاقة النووية في هذا العام بكوريا الجنوبية، بمشاركة النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

المصدر: يونهاب

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