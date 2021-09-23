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المكسيك تسجل 748 وفاة و11808 إصابات جديدة بكوفيد-19

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المكسيك تسجل 748 وفاة و11808 إصابات جديدة بكوفيد-19
Reuters
المكسيك تسجل 748 وفاة و11808 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس أنها سجلت 11808 إصابات جديدة بكوفيد-19 و748 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ اندلاع الجائحة في المكسيك إلى 3 ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139 حالة.

وسبق أن أكد مسؤولون في الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير مما هو مسجل.

المصدر: رويترز

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