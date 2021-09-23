المكسيك تسجل 748 وفاة و11808 إصابات جديدة بكوفيد-19
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcsk
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس أنها سجلت 11808 إصابات جديدة بكوفيد-19 و748 وفاة.
ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ اندلاع الجائحة في المكسيك إلى 3 ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139 حالة.
وسبق أن أكد مسؤولون في الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير مما هو مسجل.
المصدر: رويترز
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.