المكسيك تسجل 748 وفاة و11808 إصابات جديدة بكوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الخميس أنها سجلت 11808 إصابات جديدة بكوفيد-19 و748 وفاة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ اندلاع الجائحة في المكسيك إلى 3 ملايين و608976، وعدد الوفيات إلى 274139 حالة.

وسبق أن أكد مسؤولون في الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير مما هو مسجل.

المصدر: رويترز