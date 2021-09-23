النائب الديمقراطي بومان يفشل في حشد الدعم اللازم لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا

فشل النائب الديمقراطي جمال بومان في الحصول على الدعم اللازم لتمرير التعديل الذي طرحه لإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا.

وكان التعديل سيجبر إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الحصول على إذن خاص من الكونغرس لاستمرار وجود القوات الأمريكية في سوريا.

Rep. Jamaal Bowman's NDAA amendment has failed to pass the House. The amendment would have forced the Biden admin to obtain specific authorization from Congress in order to continue leaving troops in Syria. — Jared Szuba (@JM_Szuba) September 23, 2021

وطلب النائب الديمقراطي الدعم لتعديل على قانون الدفاع الوطني لاتخاذ خطوة مهمة نحو استعادة صلاحيات الكونغرس الحربية وطرح الوجود العسكري غير المصرح به في سوريا على نقاش طال انتظاره في الكونغرس.

I'm asking for support for my amendment to the NDAA to take an important step towards restoring congressional war powers and bring our unauthorized military presence in Syria to a long overdue debate in Congress. https://t.co/TLW675nhhc — Congressman Jamaal Bowman (@RepBowman) September 22, 2021

وقدم بومان هذا الأسبوع تعديله المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا والذي أسفر منذ عام 2017 عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين وإجبار مئات الآلاف من السوريين على النزوح.

وقال بومان: "لسنوات كان الرئيس بايدن محقا في حديثه علنا ضد الحرب في أفغانستان، وقد تطلب الأمر شجاعة هائلة لمتابعة إنهاء التدخل العسكري الأمريكي هناك.. لفترة طويلة جدا كانت أولويات الإنفاق في بلادنا خارج نطاق السيطرة وأعتقد أن البيت الأبيض يدرك أن الوقت قد حان لإنفاق أموال الأمريكيين في بناء الطرق والمدارس والشركات هنا في البلاد بدلا من الخارج".

وتابع: "لقد قتل الكثير من السوريين نتيجة للسياسة الأمريكية الكارثية لكن الرئيس بايدن لديه فرصة رائعة لإظهار القيادة مرة أخرى على المسرح العالمي".

وحث جميع النواب على الانضمام إليه ودعم هذا التعديل وإنهاء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا في أسرع وقت ممكن.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية