موقف محرج لكبير الدبلوماسيين الأوروبيين قبيل لقائه لافروف

تعرض مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل لموقف محرج، قبل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأخطأ بوريل بتوقيت لقائه مع لافروف وجاء إليه قبل الموعد المتفق عليه، وتدخل بشكل غير مقصود في لقاء الوزير الروسي مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيغي.

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واقترب بوريل من لافروف وتبادل معه التحية، بينما كان الوفد الياباني بانتظار انطلاق اللقاء مع الوزير الروسي.

ورغم الإحراج الذي تسبب به خطأ بوريل، تم حل الموقف وقابله الوزيران الروسي والياباني، والمفوض الأوروبي بالضحك.

المصدر: نوفوستي