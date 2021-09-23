السودان.. إضرام النار بعربة للشرطة وسط الخرطوم (صورة + فيديو)

شهدت منطقة وسط الخرطوم قرب ميدان جاكسون مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين اليوم الخميس، تخللها إضرام النار بعربة للشرطة.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة أنه أثناء تعامل قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم مع بعض مثيري الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون، تعرضت إحدى مركبات قوات الأمن لحريق جزئى تمت السيطرة عليه إثر إلقاء عبوة ملتوف.

وأضاف المكتب الصحفي أن هناك بعض الإصابات وسط أفراد الشرطة، مؤكدا أن قوات الأمن ما زالت تتعامل مع مثيري الشغب.

⛔شرطة ولاية الخرطوم

توضيح



أثناء تعامل قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم مع بعض مثيرى الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون تعرضت إحدى مركبات الشرطة لحريق جزئى تمت السيطرة عليه إثر إلقاء عبوة ملتوف ، كما أن هنالك بعض الإصابات وسط أفراد القوة pic.twitter.com/8uXghHguUA — حكومة ولاية الخرطوم (@state_khartou) September 23, 2021

تعرّض مركبة تابعة لقوات الشرطة لحريق جزئي إثر عبوة ملتوف اليوم الخميس.

وقال المكتب الصحفي للشرطة: "أثناء تعامل قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم مع بعض مُثيري الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون، تعرضت إحدى مركبات الشرطة لحريق جزئي تمت السيطرة عليه. pic.twitter.com/U1Igy14SiX — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) September 23, 2021

المصدر: سونا