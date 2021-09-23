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السودان.. إضرام النار بعربة للشرطة وسط الخرطوم (صورة + فيديو)

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السودان.. إضرام النار بعربة للشرطة وسط الخرطوم (صورة + فيديو)
Reuters
عناصر من لاشرطة السودانية - أرشيف -
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شهدت منطقة وسط الخرطوم قرب ميدان جاكسون مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين اليوم الخميس، تخللها إضرام النار بعربة للشرطة.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة أنه أثناء تعامل قوة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم مع بعض مثيري الشغب بمنطقة وسط الخرطوم وبالقرب من ميدان جاكسون، تعرضت إحدى مركبات قوات الأمن لحريق جزئى تمت السيطرة عليه إثر إلقاء عبوة ملتوف.

وأضاف المكتب الصحفي أن هناك بعض الإصابات وسط أفراد الشرطة، مؤكدا أن قوات الأمن ما زالت تتعامل مع مثيري الشغب.

المصدر: سونا

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