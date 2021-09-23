 
مباشر

فرنسا.. تثبيت الحكم بالسجن المؤبد الثالث على "ابن آوى"

أخبار العالم

فرنسا.. تثبيت الحكم بالسجن المؤبد الثالث على
Globallookpress
محكمة فرنسية تؤكد الحكم بالسجن المؤبد الثالث بحق "كارلوس الثعلب"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcqu

خسر إيليش راميريز سانشيز المدان بهجمات في أنحاء العالم في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والملقب بـ"كارلوس" و "ابن آوى" الطعن في حكم ثالث بالسجن المؤبد ضده في باريس.

إقرأ المزيد
لماذا سلمت السودان كارلوس إلى فرنسا؟
لماذا سلمت السودان كارلوس إلى فرنسا؟

وحكم على الفنزويلي بالسجن مدى الحياة لإلقائه قنبلة يدوية في مركز تسوق في باريس عام 1974 مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكان سانشيز قد طعن في الحكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بعد 47 عاما من الهجوم، لكن في المحاكمة الثالثة رفضت المحكمة الفرنسية استئنافه وأكدت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أكثر من ساعتين من المداولات.

ومن المرجح أن تكون هذه المحاكمة الأخيرة في فرنسا لسانشيز الذي كان أحد أكثر المطلوبين في العالم ويقضي عقوبتين أخريين مدى الحياة.

جدير بالذكر أن كارلوس مسجون في فرنسا منذ صيف 1994 بعد عشرين عاما من المطاردة. 

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا