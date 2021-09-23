فرنسا.. تثبيت الحكم بالسجن المؤبد الثالث على "ابن آوى"

خسر إيليش راميريز سانشيز المدان بهجمات في أنحاء العالم في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والملقب بـ"كارلوس" و "ابن آوى" الطعن في حكم ثالث بالسجن المؤبد ضده في باريس.

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وحكم على الفنزويلي بالسجن مدى الحياة لإلقائه قنبلة يدوية في مركز تسوق في باريس عام 1974 مما أسفر عن مقتل شخصين.

وكان سانشيز قد طعن في الحكم أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بعد 47 عاما من الهجوم، لكن في المحاكمة الثالثة رفضت المحكمة الفرنسية استئنافه وأكدت الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أكثر من ساعتين من المداولات.

ومن المرجح أن تكون هذه المحاكمة الأخيرة في فرنسا لسانشيز الذي كان أحد أكثر المطلوبين في العالم ويقضي عقوبتين أخريين مدى الحياة.

جدير بالذكر أن كارلوس مسجون في فرنسا منذ صيف 1994 بعد عشرين عاما من المطاردة.

المصدر: وكالات