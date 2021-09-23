ناميبيا تكتشف نوعا جديدا من مرض الحمى القلاعية
Reuters
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قال وزير الزراعة الناميبي كارل شلتوين إن بلاده اكتشفت نوعا جديدا من مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الماشية في البلاد.
وأضاف: "من المهم التأكيد أن النمط المصلي الجديد للحمى القلاعية "O" يسبب أيضا حالات سريرية لدى الماعز والأغنام، ويمكن أن ينتقل المرض بشكل أكبر إلى الحيوانات الأخرى المعرضة للإصابة".
ويعتبر مرض الحمى القلاعية وباء فيروسيا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو جد معد بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار.
كما أن الفيروس المسبب للمرض ينتقل عبر الهواء أو الاتصال بين الحيوانات.
المصدر: رويترز
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