تضارب الأنباء عن سقوط جرحى جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمالي واشنطن

أفادت وسائل إعلام بسقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار وقع اليوم الخميس في قاعدة "فورت ميد" العسكرية في ولاية ماريلند شمالي العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد عدد من وسائل الإعلام، منها شبكة "سي إن إن" الأمريكية وصحيفة "ذا صن" البريطانية ووكالة "فرانس برس"، صحة الأنباء عن وقوع هذا الحادث.

ونقلت "فرانس برس" عن مدير الحالات الطارئة في القاعدة، جيفري ماكليندون، قوله إن الحادث خلف خمسة جرحى.

غير أن القاعدة نشرت على صفحتها في "فيسبوك" بيانا ينص على أن الحديث يدور عن تدريب، لا أكثر.

يتبع..