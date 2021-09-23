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إسرائيل.. حرمان أي معلم لم يتلق لقاح كورونا من راتبه

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إسرائيل.. حرمان أي معلم لم يتلق لقاح كورونا من راتبه
Reuters
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أعلنت إسرائيل أن المعلمين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا أو يبرزوا اختبارا سلبيا للفيروس، لن يدخلوا المؤسسات التعليمية وسيحرمون من روابتهم.

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وطلبت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس من مديري المدارس في البلاد منع المعلمين غير الحاصلين على "الجواز الأخضر" من دخول المدارس اعتبارا من 3 أكتوبر.

وأضافت أن الإجراء ينص على عدم دفع رواتب المعلمين المعنيين حتى يحصلوا على التلقيح، وأن عدم إبراز "الجواز الأخضر" سيعتبر غيابا غير مبرر لا يبرر الدفع ولن يسمح لهؤلاء المعلمين بالتدريس عن بعد.

واعتبر رئيس جمعية مديري المدارس الثانوية ميناشي ليفي، أن الإجراء الجديد سيؤثر فقط على بضع مئات من المعلمين الذين يرفضون تلقيحهم واختبارهم.

وقال: "نحن نتحدث عن 300 من أصل 210 آلاف عامل في مجال التعليم، وهذا رقم ضئيل جدا".

المصدر: i24news

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