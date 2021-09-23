هاري وميغان في نيويورك للمشاركة في حملة دعم للقاحات كورونا

زار الأمير هاري وزوجته ميغان موقع إعادة بناء مركز التجارة العالمي في نيويورك لحضور حملة لدعم لقاحات كورونا.

وألقى الأمير وزوجته، دوق ودوقة ساسكس، نظرة على نيويورك من على ارتفاع يزيد عن 380 مترا، إلى جانب حاكمة نيويورك وزوجها عمدة المدينة ونجلهما الذين التقطوا الصور مع الزوج الملكي عند مرصد موقع مركز التجارة العالمي 1.

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ويزور هاري وميغان نيويورك لحضور فعالية "غلوبال سيتزين لايف" للمطالبة بالعدالة في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

المصدر: "أسوشييتد برس"