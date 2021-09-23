الدفاع الروسية ترد على ادعاءات إستونيا اختراق طائرة استطلاع روسية أجواءها

أعلنت إستونيا اليوم الخميس أن طائرة إنذار مبكر روسية خرقت مجالها الجوي، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية هذه الادعاءات.

وذكرت الهيئة العامة للجيش الإستوني في بيان لها أن الحادث وقع أمس، وأن طائرة عسكرية روسية "إيه-50" خرقت أجواءها في محيط جزيرة فايندلو وبقيت في سمائها على مدى أقل من دقيقة.

وادعى البيان الإستوني أن الطائرة على الرغم من وجود خطط متفق عليها مسبقا لتحليقها، أطفأت نظام التعرف الآلي ولم تكن على تواصل مع المراقبين في إستونيا.

واستدعت وزارة الخارجية في إستونيا اليوم السفير الروسي ألكسندر بيتروف وسلمته مذكرة وصفت فيها ما حصل بأنه "حادث مؤسف وخطير يأتي ضمن إطار حوادث مماثلة ما يعد أمرا غير مقبول".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة ادعاءات الجانب الإستوني بالحادث.

وأشارت الوزارة إلى أن طائرة "إيه-50" نفذت أمس تحليقا من مطار في مقاطعة كالينينغراد إلى قاعدتها الدائمة، مشددة على أن التحليق نفذ وفقا للمسار المتفق عليه مسبقا وبتشغيل نظام التعرف.

ولفتت الوزارة إلى أن طاقم الطائرة طيلة التحليق كان على تواصل مع المراقبين الإستونيين وهم لم يقدموا أي احتجاجات، مؤكدة أن التحليق نفذ بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"