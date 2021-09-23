طبيب تركي: تم بالخطأ حقن أطفال رضع بلقاحات ضد كورونا

قال الدكتور ظافر كوروغول، الأستاذ بكلية الطب بجامعة إيجة في إزمير، اليوم الخميس، إن الأطباء في تركيا قاموا بتطعيم أطفال دون سن سنة عن طريق الخطأ بلقاح ضد كورونا.

وأضاف الدكتور في حديث لقناة NTV: "في بعض الأحيان كان يتم إعطاء الأطفال عن طريق الخطأ لقاحا ضد كوفيد بدلا من لقاح ضد التهاب الكبد B".

وأكد كوروغول أنه "لم يتم حتى الآن اكتشاف أي آثار جانبية، حتى مع الأخذ في الاعتبار أن الأطفال تلقوا جرعات عالية من اللقاحات".

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وأشار إلى أن ذلك حدث مع العديد من الأطفال، بما في ذلك في سن شهر واحد وستة أشهر". ولكن كوروغول، لم يحدد عدد الحالات المماثلة التي وقعت في تركيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التركية عن بدء تحقيق رسمي لتحديد مدى صحة تصريحات كوروغول.

المصدر: تاس