تلاميذ مدرسة أمريكية يطالبون بإعادة العبودية

قالت صحيفة The Kansas City Star، إن تلاميذ من مدرسة Park Hill South الثانوية في ولاية ميسوري، نظموا عريضة تطالب بعودة العبودية إلى الولايات المتحدة.

وأثارت العريضة، امتعاض آباء التلاميذ الآخرين، ودفعتهم لمطالبة الهيئات الأمنية بمعاقبة الذين قاموا بتنظيم العريضة.

من جانبها قالت نيكول كيربي المتحدثة باسم إدارة المقاطعة حيث تقع المدرسة: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا، أبدينا رد الفعل اللازم في هذه القضية، ولن نتسامح مع التمييز العنصري".

بدوره، وصف مدير المدرسة كيري هيرين، هذه التصريحات العنصرية بغير المقبولة. وأشار إلى أن الحدث كان له تأثير جدي على كل من الموظفين والتلاميذ.

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في عام 1862 وقع الرئيس أبراهام لنكولن مرسوم إلغاء الرق في الولايات المتحدة، ودعمه بإعلان تحرير العبيد لعام 1863.

وبشكل نهائي تم إعلان ذلك في التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي في 1 فبراير 1865، لكن ربع الولايات لم تصدق عليه. ورسميا، كانت ولاية ميسيسيبي آخر من فعل ذلك في عام 2013.

المصدر: نوفوستي