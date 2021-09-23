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الخارجية الروسية: شنغهاي للتعاون لا تعتبر نفسها نقيضا لتحالف أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة

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الخارجية الروسية: شنغهاي للتعاون لا تعتبر نفسها نقيضا لتحالف أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة
Sputnik
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قال بختيار حكيموف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن منظمة شنغهاي للتعاون، لا تعتبر نفسها نقيضا لتحالف AUKUS الأمني بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

 وأضاف حكيموف، الذي يشغل كذلك منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون: "لا تعتبر منظمة شنغهاي للتعاون نفسها بمثابة منظمة تحالفية، وهي لا تضع أمام نفسها مهمة إنشاء هيئات فوق وطنية للتكامل الاقتصادي. هذه المنظمة عبارة عن بنية متعددة التخصصات، وهي منظمة تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة، وتطوير التعاون وضمان الأمن في المنطقة الأوراسية".

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وتابع حكيموف القول: "لا نخطط كذلك لوضع منظمة شنغهاي للتعاون، كنقيض لأية منظمات أخرى".

المصدر: تاس

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