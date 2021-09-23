الخارجية: روسيا وشركاؤها في شنغهاي للتعاون يرون انضمام إيران إلى المنظمة مفيدا

قال بختيار حكيموف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن روسيا تعتبر انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون، قرارا مفيدا للغاية.

وذكر حكيموف، الذي يشغل كذلك منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، أن شركاء روسيا في المنظمة يشاركونها في هذا الرأي.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "مع الأخذ في الاعتبار تلك التصريحات وتلك التأكيدات التي قدمتها كل من القيادة السابقة لإيران وفي خطاب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي حول استعداد إيران للانفتاح وإعطاء منظمة شنغهاي للتعاون جميع الفرص الممكنة المتاحة لديها، هناك الكثير من الأسباب الجدية للاعتقاد بأن هذا القرار سيكون مفيدا للغاية".

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وتابع حكيموف القول: "وطبعا، تم اتخاذ القرار المذكور من قبل الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون على أساس تحليل شامل لمجموعة كاملة من العوامل. ومن وجهة النظر هذه، كان موقفنا يتطابق مع مواقف شركائنا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية أيضا، إنه ولأسباب موضوعية لا يدور الحديث في الوقت الحالي عن انضمام أفغانستان إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

المصدر: تاس