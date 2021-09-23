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خارجية فرنسا تؤكد لقاء لودريان مع نظيره الأمريكي

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خارجية فرنسا تؤكد لقاء لودريان مع نظيره الأمريكي
AP
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن وزير الخارجية سيلتقي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس.

وأضافت الوزارة، في إيجاز للصحفيين: "اليوم سيلتقي الوزير جان إيف لودريان، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبدء مشاورات معمقة بعد الاتصال الهاتفي أمس بين رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، ونظيره الأمريكي جو بايدن".

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في وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية عن احتمال عقد هذا اللقاء بين الوزيرين.

المصدر: تاس

 

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