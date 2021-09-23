إيطاليا تطلب من باكستان استلام اثنين من مواطنيها المتهمين بجريمة قتل

طلبت وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، من باكستان الموافقة على استلام اثنين من مواطنيها المتهمين بجريمة قتل.

وذكرت وزارة العدل في بيان أن "الوزيرة كارتابيا تسلمت من مكاتب الترجمة، جميع وثائق الملف الخاص بقضية والدي الفتاة سامان عباس، ووقعتها وأرسلتها إلى باكستان مرفقة بطلبي تسليم، لإجراء التحقيقات معهما في جريمة قتل ابنتهما، وكونهما مطلوبين من قبل الإنتربول دوليا".

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد "قتلت سامان (18 عاما)، التي كانت تعيش في إيطاليا، بعد أن رفضت طلب عائلتها أن تتزوج زواجا مدبرا. ويزعم أن عائلتها تخلت عنها وطردتها من البيت عندما رفضت الزواج. وفي وقت لاحق، تعقبها عمها وخنقها حتى الموت ثم دفنها".

المصدر: "آكي"