تشريع منفصل لدعم "القبة الحديدية" في إسرائيل

طرحت نائبة ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تشريعا منفصلا يقضي بتخصيص مليار دولار لمساعدة إسرائيل في صيانة منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية.

وجاء مشروع القرار هذا أمس الأربعاء من قبل رئيسة لجنة المخصصات في المجلس، النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو، وذلك في أعقاب موافقة القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، تحت ضغط من قبل مجموعة "سكواد" التقدمية (التي تضم المشرعات الديمقراطيات ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وأيانا بريسلي)، على شطب هذا المبلغ من مشروع قانون مخصصات الدفاع لعام 2022.

وشددت ديلاورو على أن تجديد ذخائر "القبة الحديدية" يمثل "واجبا قانونيا وأخلاقيا" للولايات المتحدة تجاه إسرائيل، لافتة إلى أن تخصيص هذا المبلغ الهائل ضمن تشريع منفصل يأتي بهدف تأكيد التزام الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس على حد سواء بـ"أمن إسرائيل كجزء من شرق أوسط ذي سلام مستدام".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"