بوتين: روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نسيان نتائج محاكمات نورنبرغ

قال الرئيس فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين في مؤتمر "محاكمات نورنبرغ: مصير ودور لينينغراد المحاصرة"، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع نسيان نتائج محاكمات نورنبرغ.

وأضاف بوتين، في برقيته التي نشرت على موقع الكرملين، أن عقد هذا المؤتمر مخصص للذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمحاكمات نورمبرغ، التي أصدرت حكما قانونيا وأخلاقيا بحق الجلادين النازيين والمتواطئين معهم.

وقال: "من الدلائل القاطعة على فظاعة جرائم نظام هتلر، يمكن ذكر حصار لينينغراد، الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من سكانها - من النساء والشيوخ والأطفال - بسبب الجوع والبرد والقصف المستمر".

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وشدد بوتين على أن 8 سبتمبر 1941، التاريخ المأساوي لبداية حصار المدينة، يوجه المرء للتمعن في أحداث الحرب الوطنية العظمى، وفي معاناة وشجاعة الشعب السوفيتي "الذي سار في طريق التضحية والبطولة وتمكن وبفضل وحدة أبنائه وقوة روحهم غير المسبوقة، من سحق النازية".

وأضاف بوتين: "واجبنا المشترك هو أن نتذكر هذا الإنجاز العظيم، وكذلك دروس الماضي، التي تدعونا إلى توخي اليقظة والتصدي بكل طريقة ممكنة للتطرف وكراهية الأجانب والتعصب القومي. سنواصل دائما تبجيل صمود سكان لينينغراد خلال الحصار، وسنفعل كل ما في وسعنا لضمان عدم نسيان نتائج محكمة نورمبرغ وعدم تكرار مأساة الحرب العالمية الثانية أبدا".

المصدر: نوفوستي