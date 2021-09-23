منظمة تركية موالية لأردوغان تسحب توقيعها من وثيقة أيدت بموجها "الاتفاق الإبراهيمي"

أعلنت "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية"، عن انسحابها من الإعلان المشترك الذي أبرمته سابقا مع غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية، والذي تضمن تأييد "الاتفاق الإبراهيمي".

وقالت اللجنة، التي يرأسها خليل موتلو، ابن عم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تصفها تقارير صحفية بأنها أكبر منظمة تركية موالية لحزب العدالة والتنمية في الولايات المتحدة، عبر "تويتر" اليوم الخميس إنها "تنسحب" من الإعلان المشترك "نظرا لعدم وجود إجماع مناسب"، مضيفة أنها "تتطلع إلى مزيد من المناقشات والحوار مع جميع الأطراف المعنية من أجل السلام والازدهار والأمن".

Due to lack of proper consensus, TASC is withdrawing from the Joint TASC-OJC Declaration. We look forward to further discussions and dialogue with all interested parties for peace, prosperity and security. pic.twitter.com/LkgRmuaRhT — TASC (@ourtasc) September 22, 2021

جاء ذلك بعدما وقع الطرفان على بيان مشترك الأحد الماضي عبر عن تأييدهما لـ"الاتفاق الإبراهيمي" الذي وصفه البند الخامس من الإعلان بأنه "مبادرة سلام وازدهار وأمن إقليمي".

وقد تداولت صورة لنائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم يظهر فيها وهو يمسك الإعلان المتفق عليه بين الجانبين في نيويورك، وذلك مع أحد ممثلي غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية.

ترأس ابن عم الرئيس التركي، خليل موتلو، الأربعاء، لجنة التوجية القومية التركية الأمريكية في لقائها مع غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية إذ جذب هذا اللقاء أنظار الجميع#تركيا_الآنhttps://t.co/fushZ5wkaT — Turkey Now - تركيا الآن (@turkeynownews) September 22, 2021

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وفجر اليوم الخميس أعاد ياوز سليم نشر خبر "انسحاب" اللجنة التوجيهية عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

يذكر أن الحكومة التركية سبق أن نددت بالاتفاق الإبراهيمي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، عندما وقعت الإمارات عليه في أغسطس 2020، اتهمتها تركيا، بـ"خيانة القضية الفلسطينية"، فيما وصف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك الاتفاق بأنه "اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية".

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية