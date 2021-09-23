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منظمة تركية موالية لأردوغان تسحب توقيعها من وثيقة أيدت بموجها "الاتفاق الإبراهيمي"

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منظمة تركية موالية لأردوغان تسحب توقيعها من وثيقة أيدت بموجها
Globallookpress
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أعلنت "اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية"، عن انسحابها من الإعلان المشترك الذي أبرمته سابقا مع غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية، والذي تضمن تأييد "الاتفاق الإبراهيمي".

وقالت اللجنة، التي يرأسها خليل موتلو، ابن عم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تصفها تقارير صحفية بأنها أكبر منظمة تركية موالية لحزب العدالة والتنمية في الولايات المتحدة، عبر "تويتر" اليوم الخميس إنها "تنسحب" من الإعلان المشترك "نظرا لعدم وجود إجماع مناسب"، مضيفة أنها "تتطلع إلى مزيد من المناقشات والحوار مع جميع الأطراف المعنية من أجل السلام والازدهار والأمن".

جاء ذلك بعدما وقع الطرفان على بيان مشترك الأحد الماضي عبر عن تأييدهما لـ"الاتفاق الإبراهيمي" الذي وصفه البند الخامس من الإعلان بأنه "مبادرة سلام وازدهار وأمن إقليمي".

وقد تداولت صورة لنائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم يظهر فيها وهو يمسك الإعلان المتفق عليه بين الجانبين في نيويورك، وذلك مع أحد ممثلي غرفة التجارة اليهودية الأرثوذكسية.

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وفجر اليوم الخميس أعاد ياوز سليم نشر خبر "انسحاب" اللجنة التوجيهية عبر حسابه الرسمي في "تويتر".

يذكر أن الحكومة التركية سبق أن نددت بالاتفاق الإبراهيمي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، عندما وقعت الإمارات عليه في أغسطس 2020، اتهمتها تركيا، بـ"خيانة القضية الفلسطينية"، فيما وصف الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك الاتفاق بأنه "اغتيال سياسي للقضية الفلسطينية".

المصدر: RT  + وسائل إعلام تركية

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